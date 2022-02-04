Манила, 5 февраля, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Сильный пожар, охвативший здание российского посольства на Филиппинах, ликвидирован. Об этом 5 февраля сообщил на своей странице в Twitter ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Dave Hogg Пожар

Отмечается, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Все сотрудники дипломатической миссии и члены их семей были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России распространил информацию о том, что пожар в российском посольстве в Маниле нанес значительный ущерб зданию.