Милан, Италия, , 00:21 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего жителя Милана, подозреваемого в попытке поджечь помещение центра вакцинации, передают местные СМИ в пятницу, 4 февраля.

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По имеющейся информации, причиной его действий стали «антивакцинационные убеждения». Задержать злоумышленника помогли записи камер видеонаблюдения.

По данным на 4 февраля, в Италии умерли 148 167 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 433 (днем ранее — на 414). Число подтвержденных носителей выросло на 99 522 (днем ранее — на 112 691). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 449 601 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены 2 218 344 человека (на 109 886 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионов человек (более 79,8% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.