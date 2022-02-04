Милан, Италия, 5 февраля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Пока Италия, как и другие страны, переживает чрезвычайную коронакризисную ситуацию, работа коалиционных правительств — нормальное явление, с таким заявлением выступил в пятницу, 4 февраля, лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони.

Paz.ca Сильвио Берлускони

На данном этапе крайне важно «обеспечить стабильность управления и стабильность страны», а потому коалиционное правительство Марио Драги, в состав которого водит и партия Берлускони, должно продолжать работать, досрочные выборы не нужны, отметил политик.

В нынешнее правительство, сформированное Драги в феврале 2021 года, входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии» (также правоконсерваторы).