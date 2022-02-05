Рим, , 00:13 — REGNUM Более 91% жителей Италии старше 12 лет получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, 88% — две, сообщили в пятницу, 4 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Вакцинация

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Около 35 миллионов итальянцев уже сделали и третью прививку, сообщил также министр. Успехи в вакцинации позволяют «открыть новый этап борьбы с эпидемией», при котором можно рассчитывать на меньшее число ограничений, отметил Сперанца.

По данным на 4 февраля, в Италии умерли 148 167 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 433 (днем ранее — на 414). Число подтвержденных носителей выросло на 99 522 (днем ранее — на 112 691). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 449 601 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены 2 218 344 человека (на 109 886 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионов человек (более 79,8% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.