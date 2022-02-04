В римском Капитолии прошла церемония прощания с Моникой Витти
Рим, 5 февраля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. В римском Капитолийском дворце в пятницу, 4 февраля, прошла церемония прощания с актрисой Моникой Витти.
Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция
Моника Витти
Помимо близких и коллег актрисы, церемонию посетили некоторые политики, включая мэра Рима Роберто Гуалтьери и министра культуры Италии Дарио Франческини.
Моника Витти скончалась 2 февраля на 91-м году жизни.