Рим, 5 февраля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Десятки тысяч итальянских школьников в пятницу, 4 февраля, провели акции протеста в ряде крупных городов страны, включая Рим.

Дмитрий Налбандян. Рим. Форум. Монте Тарпео. 1972

Их недовольство вызвало решение министерства образования вернуться к допандейному — письменному способу сдачи так называемого «экзамена зрелости». Решение принято слишком быстро, а необходимой подготовки в течение всех «коронавирусных» месяцев не велось, отметили участники акции.

В целом протестующие считают, что в образовательном процессе и при сдаче экзаменов должно быть больше внимания к личным особенностям и интересам учащихся, а решения такого рода не должны приниматься без согласований.

В ряде городов, в том числе в Риме, акции сопровождались столкновениями с полицией.