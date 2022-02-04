Рим, , 23:53 — REGNUM Почти половина граждан Италии (47%) время от времени в спешке забывают, что уже купили те или иные продукты питания, и приобретают их вновь, что становится одной из причин последующей утилизации этих товаров, передает Agenzia Italia в пятницу, 4 февраля, со ссылкой на исследование Waste Watcher.

Холодильник

Почти столько же респондентов (46%) отметили, что не всегда успевают съесть приобретенную скоропортящуюся еду.

Около трети граждан (33%) замечают за собой стремление покупать больше необходимого из напрасных опасений, что имеющихся продуктов будет недостаточно.