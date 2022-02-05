5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили, сколько денег получат российские спортсмены за лидерские позиции на зимней Олимпиаде в Пекине.

Елизавета Коробова, , 08:22 — REGNUM Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что правительство выплатит по четыре миллиона рублей спортсменам, завоевавшим золотые медали на зимней Олимпиаде в Пекине, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 5 февраля в социальной сети Facebook.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

«За золото не менее десяти миллионов надо выплачивать! Чтобы хотя бы на квартиру в Москве хватило», — считает Амина Л.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что объявленные суммы не столь высоки, учитывая, что Олимпийские игры случаются не так часто в жизни профессиональных спортсменов. Другие же, наоборот, убеждены, что спортсмены не нуждаются в таких денежных премиях.

«Эти олимпийские чемпионы и так «кучеряво» стали жить независимо от результатов соревнования! Западные спортсмены многие работают, а на заработанные деньги уже едут на международные соревнования, а в России вся страна спортсменов содержит и обеспечивает всем необходимым. Про футболистов я вообще молчу. Один тренер Черчесов со сборной чего стоил. Результат нулевой, зато сколько денег было прикарманено!» — указывает Vladimir S.

Станислав Черчесов Официальное интернет-представительство президента России

Некоторые комментаторы отмечают, что Олимпиада — крайне редкое мероприятие и зачастую спортсменам удаётся принять в нём участие лишь раз, а значит, поощрить их никогда не будет лишним.

«Олимпиада, как правило, случается раз в карьеру. Многие после неё не более трёх лет выступают в спорте, а впереди целая жизнь ещё, а из профессии гонит возраст. Думать нужно наперёд. Поэтому победа на Олимпиаде должна быть пиком в карьере, а значит, и деньги должны быть соответствующие», — поделился своим мнением Ринат Б.

Часть людей полагает, что другим странам нет нужды заваливать своих спортсменов деньгами, тем не менее они остаются ведущими спортивными странами.

«Канада вообще платит копейки за участие в Олимпиаде. Американцы тоже мало получают. По крайней мере меньше, чем в России. И несмотря на это им ничего не мешает добиваться больших результатов. А почему? А потому что для них Олимпиада — не средство для заработка, а мечта всей жизни!» — пишет Светлана С.

Ряд пользователей указывает на то, что Олимпиада должна быть главной целью для спортсмена, а значит, и без денег он должен стремиться занять первые места.

«Зачем спортсменам вообще платить за выступление? Тем более из бюджета страны? Разве они не получают деньги за счёт всех этих рекламных кампаний? А если не получают, значит, они никому не интересны. Ну так если ты занимаешься только тем, что нравится исключительно тебе и, ну может быть, ещё паре человек, так почему российские налогоплательщики должны тебе за это бабки отваливать?» — интересуется Геннадий Р.

Нашлись и те, кто уверены, что Олимпиада — это не про спорт, а про политику.

«К сожалению, спорт нынче стал политической ареной. Поэтому российские власти вливают бабки в спортсменов. Они стали товарным лицом России, что не совсем правильно. В этом спорте осталось не так уж и много спорта», — заметил Павел Н.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о том, что правительство выплатит по четыре миллиона рублей спортсменам, завоевавшим золотые медали на зимней Олимпиаде в Пекине. Он также добавил, что серебряные призёры получат по два с половиной миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона рублей.