Кабул, 4 февраля 2022, 23:43 — REGNUM Национальное бюро статистики и информации Афганистана заявило, что намерено провести всеобщую перепись населения страны. Об этом сообщает 4 февраля региональное отделение информационного агентства «Тасним»,
Глава бюро Факир Мохаммад сообщил, что при падении предыдущего правительства страны часть оборудования для изготовления электронных удостоверений личности исчезла или была повреждена, и теперь удостоверения выдаются лишь в 19 провинциях.
При этом, по его словам, новые власти планируют внести некоторые изменения в форме электронных удостоверений.
Согласно данным бюро статистики и информации, на сегодняшний день электронные удостоверения личности получили более шести миллионов жителей Афганистана.