Кабул, , 23:43 — REGNUM Национальное бюро статистики и информации Афганистана заявило, что намерено провести всеобщую перепись населения страны. Об этом сообщает 4 февраля региональное отделение информационного агентства «Тасним»,

Кабул. Афганистан (сс) Joe Burger

Глава бюро Факир Мохаммад сообщил, что при падении предыдущего правительства страны часть оборудования для изготовления электронных удостоверений личности исчезла или была повреждена, и теперь удостоверения выдаются лишь в 19 провинциях.

При этом, по его словам, новые власти планируют внести некоторые изменения в форме электронных удостоверений.

Согласно данным бюро статистики и информации, на сегодняшний день электронные удостоверения личности получили более шести миллионов жителей Афганистана.