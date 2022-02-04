Кабул, 4 февраля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Национальное бюро статистики и информации Афганистана заявило, что намерено провести всеобщую перепись населения страны. Об этом сообщает 4 февраля региональное отделение информационного агентства «Тасним»,

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

Глава бюро Факир Мохаммад сообщил, чтопри падении предыдущего правительства страны часть оборудования для изготовления электронных удостоверений личности исчезла или была повреждена, и теперь удостоверения выдаются лишь в 19 провинциях.

При этом, по его словам, новые власти планируют внести некоторые изменения в форме электронных удостоверений.

Согласно данным бюро статистики и информации, на сегодняшний день электронные удостоверения личности получили более шести миллионов жителей Афганистана.