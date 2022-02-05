5 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 08:43 — REGNUM Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм подписала закон, запрещающий девушкам-трансгендерам принимать участие в женских школьных соревнованиях. Подобные инициативы, выдвинутые членами Республиканской партии, рассматриваются в законодательных собраниях почти 20 штатов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идет о справедливости. Речь идет о том, чтобы позволить девушкам, которые были рождены девушками… честно соревноваться на равных условиях. Это позволит им добиться успеха», — заявила Ноэм на пресс-конференции.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Спасибо губернатору Ноэм! Что бы кто ни говорил, у трансгендеров мужчин есть преимущество», — пишет VaccinatedBat.

Кристи Ноэм Matt Johnson

«Фантастика. Давно пора положить в основу закона реальную науку и здравый смысл», — комментирует VaccinatedBat.

«Наконец-то здравый смысл. Защитите наших спортсменок. Дочери, племянницы, сестры и матери не должны соревноваться с мужчинами-спортсменами под фальшивым предлогом равных условий конкуренции», — отмечает JusttheTruth837.

«Я канадец, и мне бы только хотелось, чтобы наши политики, да и американские политики тоже, проявили дальновидность и сделали то же самое. Это мерзость — позволять биологическим самцам конкурировать с девушками», — указывает idaron6.

«Наконец кто-то имеет здравый смысл и хочет защитить права женщин. Проблема для этих молодых женщин возникнет после окончания средней школы», — считает Dorkle.

«Как вообще правительство могло допустить мужчин на соревнования к женщинам — уму непостижимо!» — восклицает nonotrush.

«Для Демпартии главное — голоса избирателей», — отвечает carsick1.

«Вау, элементарная нормальная здравая сообразительность. То, чего совершенно нет в либеральном мире. Спасибо, что дали нам надежду, губернатор Ноэм!» — благодарит w.a.mozart.

«Как получилось, что эта крошечная часть населения привлекла к себе столько внимания, что они изменяют спорт, добавляют «свой пол» в юридические документы, меняют законы и т. д. Это просто смешно», — подчеркивает sherwoodforrest.

«Пусть транс-люди соревнуются друг с другом, пусть у транс-людей будут раздевалки, туалеты и все остальное. Они должны приспосабливаться без ущерба для кого-либо. Это справедливо и соответствует здравому смыслу», — размышляет RA413.

«Вы хотите сказать, что хоть в этот раз мы не будем беспокоиться о трех или четырех людях, которые будут оскорблены?» — спрашивает billfromstl.

«А я вот против полного разделения спорта. Феминистское движение было призвано доказать, что женщины могут делать всё, что могут делать мужчины. Разделение полов в спорте ставит женщин в положение недостаточно сильных, чтобы соревноваться с мужчинами», — комментирует Iamthequeen.

«Почему консерваторы такие умные, хорошо подготовленные и привлекательные? Потому что они не демократы», — пишет perogi007.

Напомним, что в марте губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских спортивных мероприятиях в государственных школах.

Тейт Ривз U.S. Department of Defense

Законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ. Human Rights Campaign, одна из крупнейших в стране групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества Арканзаса.

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