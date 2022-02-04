У верховного суда Украины украли 68 автомобилей
Киев, 4 февраля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. О крупной пропаже заявил 4 февраля украинский верховный суд в полицию. С парковки перед зданием похищены 68 машин.
Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР
Угон автомобиля
Инцидент произошёл, сообщают в суде, в ночь на 4 февраля. Авто пропали «без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами».
Исчезли машины, являвшиеся собственностью верховного суда. Ущерб составил 12 523 569 гривен.