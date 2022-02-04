Барселона, Испания, , 23:36 — REGNUM Как сообщает журналист Альберт Фернандес, каталонская «Барселона» на следующей неделе объявит о заключении спонсорского соглашения с музыкальным стриминговым сервисом Spotify.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот с официального сайта Spotify

Ранее сообщалось, что сделка со Spotify по титульному спонсорству может приносить «сине-гранатовым» от 30 до 60 миллионов евро ежегодно.

В прошедшее зимнее трансферное окно состав каталонского клуба пополнили нападающие Адама Траоре (из «Вулверхэмптона» на правах аренды), Ферран Торрес (из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро) и Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Арсенала» на правах свободного агента).

На данный момент «Барселона», одержав девять побед и набрав 35 очков, занимает пятую позицию в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.