Рим, 4 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Большая часть предприятий, на которых производится муранское стекло, остановлены из-за резкого роста цен на энергоносители, передает Mediaset в пятницу, 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В декабре 2021 года из двадцати основных предприятий действовали только два, это стало следствием пятикратного повышения цен на газ, который необходим для производства.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. Кроме того, выделены средства для поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).