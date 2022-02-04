Мадрид, , 23:32 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий мадридского «Атлетико» сборной Франции по футболу Антуан Гризманн пропустит матч 23-го тура испанской Примеры 2021/22 с каталонской «Барселоны» из-за травмы.

Антуан Гризманн Biser Todorov

Как сообщает издание Marca, Гризманн не успевает восстановиться от повреждения, полученного после матча Кубка Испании с «Райо Махадаондой» (5:0). Медицинское обследование выявило у футболиста повреждение четырехглавой мышцы бедра.

Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится 6 февраля и пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в девятнадцати матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Гризманн перешел в «Атлетико» 31 августа 2021 года из «Барселоны» на правах аренды. «Матрасники» заплатили «сине-гранатовым» 10 миллионов евро за аренду игрока.