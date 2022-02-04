Рим, , 23:29 — REGNUM Итальянский государственный телеканал Rai вечером в пятницу, 4 февраля, покажет документальный фильм об убийстве в Донбассе фотографа Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты сообщили, что им удалось получить «эксклюзивное свидетельство» украинского военного, который сообщил важные подробности этой истории.

Ранее суд Италии признал виновным в убийстве Роккелли гражданина Украины и Италии Виталия Маркова, который после госпереворота 2014 года уехал воевать против республик Донбасса, и отправил его в тюрьму на 24 года. Однако позже апелляция Маркова была удовлетворена, он был освобожден и покинул Италию.