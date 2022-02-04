Рим, 4 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Итальянский государственный телеканал Rai вечером в пятницу, 4 февраля, покажет документальный фильм об убийстве в Донбассе фотографа Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Журналисты сообщили, что им удалось получить «эксклюзивное свидетельство» украинского военного, который сообщил важные подробности этой истории.

Ранее суд Италии признал виновным в убийстве Роккелли гражданина Украины и Италии Виталия Маркова, который после госпереворота 2014 года уехал воевать против республик Донбасса, и отправил его в тюрьму на 24 года. Однако позже апелляция Маркова была удовлетворена, он был освобожден и покинул Италию.