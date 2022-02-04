Тирана, , 23:42 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3722 человек выявили 931 новый случай заражения коронавирусом. Скончались два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 2094. Об этом сообщило вечером 4 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания (сс) Albinfo

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 263 172 случая заражения коронавирусом, 244 539 человек излечились, скончался 3371 пациент с COVID-19. На стационарном лечении находятся 127 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 15 262, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 6389 — приходится на Тирану.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 1001 носителя коронавируса