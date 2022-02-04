Вена, 4 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Австрии пять человек погибли в результате схода снежной лавины в районе тирольского города Шписс, сообщает газета Krona cо ссылкой на данные полиции.

Sochiadm.ru Горы

На данный момент известно, что под удар лавины попала группа туристов из Швеции с местным инструктором.

На место трагедии прибыли на вертолетах спасатели из Швейцарии, оказавшие помощь австрийской службе скорой помощи и полиции. Четыре туриста были обнаружены погибшими, пятый скончался на руках у медиков, пытавшихся его реанимировать. Еще один член группы госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Издание отмечает, что в Тироле за 4 февраля сошло несколько десятков снежных лавин, что уже признано аномально высоким числом.