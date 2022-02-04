Монако, 4 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Завтра, 5 февраля, «Монако» в матче 23-го тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Лионом». В заявку «монегасков» на матч не попал 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин.

Александр Головин

«Сегодня Головин был болен. На данный момент я не знаю причин этого. Он сдаст тест на коронавирус», — цитирует главного тренера «Монако» Филиппа Клемана издание Sports.ru.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в тринадцати турах французского чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.

В последний раз Головин выходил на поле 30 января в матче Кубка Франции с «Лансом» (4:2).