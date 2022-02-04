Белград, , 23:54 — REGNUM Недавний визит посредника ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара в Приштину и Белград был подготовительным этапом для подписания соглашения о «нормализации отношений» между Сербией и сепаратистским Косово после выборов в Сербии в апреле. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Сербия и Косово Gajmar

Напомним, что во время визита в Приштину 1 февраля Габриэль Эскобар заявил, что США полностью поддерживают «независимость и территориальную целостность Косово». Мирослав Лайчак со своей стороны заявил, что Приштина является равноправной стороной в переговорах, и никто не имеет право навязывать ей решения по поводу формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Он в очередной раз подчеркнул, что «никто не желает создания второй Республики Сербской в Косово» и попросил албанцев «перестать бояться того, чего нет», так как никто не будет им навязывать неприемлемые для них решения.

«Президент Сербии Александр Вучич не подпишет никакой документ во время предвыборной кампании. После выборов мы будем свидетели возвращения в Сербию мультинациональной компании «Рио Тинто» и ее проекта эксплуатации лития, а также новых предательских соглашений между Белградом и Приштиной», — предположил эксперт.

Мирович добавил, что формирование Сообщество сербских муниципалитетов, на котором настаивают власти Сербии, по сути не является приоритетом.

«С момента подписания Брюссельского соглашения прошло уже более одной тысячи дней, но эта ассоциация все еще не создана. Это значит, что оно Вучича интересует всего лишь как политическая декларация, которая должна скрыть тот факт, что он собирается подписать новый документ наподобие Вашингтонского соглашения», — рассказал Мирович.

По словам сербского юриста, для удержания у власти Вучичу главное выполнить статью 15 Вашингтонского соглашения, вернее, обеспечить условия для приема Косово в ООН.

«Сообщество сербских муниципалитетов не имеет никакого юридического веса. То, что говорит глава МИД Сербии Никола Селакович, неверно — в Брюссельском соглашении нет никаких четких сроков для формирования Сообщества. Но зато там были четко определены сроки для роспуска сербской полиции, системы правосудия, передачи энергетической и телекоммуникационной системы в руки сепаратистам», — подытожил Деян Мирович.