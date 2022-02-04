Анкара, 4 февраля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. О возможном визите армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию заявил 4 февраля турецкий вице-президент Фуат Октай в интервью A Haber. Визит главы правительства Армении намечен на март.

Facebook.com /cbyoktayfuatphotos Фуат Октай

По словам Октая, несмотря на то, что у Армении и Азербайджана был вооружённый конфликт из-за Нагорного Карабаха, ситуация улучшается. Турция также заинтересована в налаживании отношений с Арменией.