Скопье, , 23:26 — REGNUM В Северной Македонии 4 февраля в результате обследования 4986 образцов выявили 1493 новых носителей коронавируса, при этом 240 человек заразились повторно, причем один человек заболел в третий раз. Также зарегистрировано 2652 случая выздоровления. За сутки в стране скончался 31 пациент с COVID-19, зарегистрировано восемь произошедших ранее летальных исходов.

Песцы очень любопытны и спокойно чувствуют себя в присутствии человека Николай Гернет © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 279 637 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8533, 254 340 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 12 764 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 1715 носителей коронавируса