Бергамо, Италия, , 23:18 — REGNUM Агент 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России по футболу Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что в подписании футболиста в прошедшее зимнее трансферное окно был заинтересован главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

Футболист сборной России Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сарри был заинтересован в переходе Алексея в «Лацио». Маурицио знаком с ним лично — Миранчук забивал его «Ювентусу». Еще когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Паратичи. Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд еще открыт. Из «Аталанты» эта дорога всегда доступна. Хотя сама «Аталанта» тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по ходу», — цитирует Шпинева издание «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету Алексея Миранчука один забитый мяч и четыре результативные передачи в шестнадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах.

За «Аталанту» Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода ухода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в последний момент заблокировал трансфер Миранчука в «Лацио».