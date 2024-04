Лондон, 4 февраля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road выпустила второй студийный альбом под названием Ants From Up There. Об этом 4 февраля рассказал портал NME, описав его, как «величественный и романтичный инди-рок».

YouTube Группа Black Country, New Road

«Эта будущая культовая классика, выпущенная на фоне ухода вокалиста Айзека Вуда, наполнена доступным звучанием без ущерба для музыкального мастерства группы», — написал в своем обзоре на альбом портал NME. В рамках компании по продвижению альбома группа представила четыре сингла — Chaos Space Marine, Concorde, Bread Song, Snow Globes.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа из-за ухода вокалиста Айзека Вуда отменила концерты в поддержку новой пластинки и продолжит свое существование в составе из шести человек. В заявлении оставшиеся участники группы успокоили своих фанатов, сказав, что они останутся под прежним именем Black Country, New Road и уже работают над новой музыкой.