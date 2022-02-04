Вашингтон, , 23:09 — REGNUM США хотят напомнить Китаю о том, что дестабилизация ситуации в Европе нанесёт ущерб его собственным интересам по всему миру, заявила 4 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден

Такое заявление она сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать состоявшуюся в Пекине встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и сделанные ими совместные заявления.

«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», — сказала Псаки. По её словам, контакты Вашингтона и Пекина также касаются обсуждения актуальных международных вызовов, в том числе «ситуации вокруг Украины».

«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — заявила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали в Пекине совместное заявление, провозглашающее переход международных отношений в новую эпоху.

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