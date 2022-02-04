Марсель, Франция, , 23:08 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, в Марсели на стадионе «Велодром» «Марсель» в первом матче 23-г тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Анже». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Полузащитник «Марсели» Димитри Пайет Egghead06

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Пау Лопес, Вильям Салиба, Леонардо Балерди, Бубакар Камара, Поль Лирола, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Жерсон, Димитри Пайе, Седрик Бакамбу, Аркадиуш Милик.

«Анже»: Даниэль Петкович, Батиста Менди, Исмаэль Траоре, Венсан Мансо, Сулейман Думбия, Тома Мангани, Анжело Фюльжени, Джимми Кабо, Набиль Бенталеб, Софиан Буфаль, Аззедин Оунахи.

Бригада арбитров: Жереми Стина | Сердрик Муиссе | Орельен Друэ | Микаэль Лелу | Эрик Ваттелье.

На данный момент «Марсель», одержав одиннадцать побед и набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22. «Анже» с тридцатью очками располагается на двенадцатой позиции.