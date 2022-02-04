Челябинск, 4 февраля 2022, 23:17 — REGNUM Выявленный в Челябинской области незаконный ввоз в Россию трёх тонн яблок, которые были уничтожены на полигоне, выращены в Брестской области Белоруссии, сообщили 4 февраля в пресс-службе Челябинской таможни.
Комментируя эту информацию, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сказал:
Её уничтожили на специализированном полигоне, поскольку указанные на маркировке предприятия-производители не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором.
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