Челябинск, 4 февраля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Выявленный в Челябинской области незаконный ввоз в Россию трёх тонн яблок, которые были уничтожены на полигоне, выращены в Брестской области Белоруссии, сообщили 4 февраля в пресс-службе Челябинской таможни.

Туркестанские яблоки. 1920

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Комментируя эту информацию, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сказал:

«По словам собственника фруктов, яблоки он приобрёл в Москве. Однако предоставить какие-либо документы на товар не смог. Вся продукция изъята сотрудниками Россельхознадзора».

Её уничтожили на специализированном полигоне, поскольку указанные на маркировке предприятия-производители не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором.