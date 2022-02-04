Уничтоженные на Урале 3 тонны яблок незаконно ввезли из Белоруссии
Челябинск, 4 февраля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Выявленный в Челябинской области незаконный ввоз в Россию трёх тонн яблок, которые были уничтожены на полигоне, выращены в Брестской области Белоруссии, сообщили 4 февраля в пресс-службе Челябинской таможни.
Туркестанские яблоки. 1920
Комментируя эту информацию, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сказал:
«По словам собственника фруктов, яблоки он приобрёл в Москве. Однако предоставить какие-либо документы на товар не смог. Вся продукция изъята сотрудниками Россельхознадзора».
Её уничтожили на специализированном полигоне, поскольку указанные на маркировке предприятия-производители не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором.