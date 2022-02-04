Санкт-Петербург, , 22:58 — REGNUM Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-аккаунте, 32-летний атакующий полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин получил от руководство санкт-петербургского клуба предложение о продлении контракта.

Александр Ерохин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ерохин выступает за «сине-бело-голубых» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ростова» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского футболиста с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Александр Ерохин принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной России полузащитник забил три гола в шести матчах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.