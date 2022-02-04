Богота, 4 февраля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В посольстве России в Колумбии сочли «безответственными и неуместными» заявления министра обороны страны Диего Молано, который обвинил Москву в попытках вмешательства во внутренние дела Колумбии. Об этом говорится в распространённом 4 февраля заявлении российского диппредставительства.

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«Посольство России в Колумбии с недоумением констатирует непрекращающиеся попытки бездоказательно обвинить Россию в предположительном вмешательстве во внутренние дела Колумбии», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что 3 февраля Диего Молано «в неустанном поиске вымышленных врагов» и «со ссылкой на некие ничем не подкреплённые разведданные» повёл речь об иностранном вмешательстве на границе с Колумбии и Венесуэлы, якобы осуществляемом в том числе при поддержке и техническом содействии России.

Российские дипломаты выразили мнение, что «такие безответственные заявления члена правительственного кабинета выглядят неуместными на фоне состоявшейся 3 февраля встречи президента Колумбии Ивана Дуке с главами дипломатического корпуса, где глава государства выступал за развитие связей Боготы с внешним миром, и в ходе краткой беседы с послом России подтвердил настрой на сотрудничество, в том числе и в свете планируемого на ближайшее время визита в Москву».