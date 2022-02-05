5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 09:24 — REGNUM Лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши убит в результате удара США в Сирии, подтвердили глава Белого дома Джо Байден и Пентагон. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби указал, что жертв со стороны США нет. Во время операции американских спецслужб аль-Кураши использовал большое количество взрывчатки, в результате чего погиб он, его жена и несколько его детей, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы только администрация Байдена приложила столько же усилий и планирования в Афганистане», — пишет igoturstmulspckg.

«К сожалению, я воспринимаю всё, что говорят военные и спецслужбы о такого рода операциях, с долей недоверия и сожаления. Учитывая низкие показатели одобрения нынешней администрации, считайте меня скептиком. Я рад, что наши парни выбрались живыми», — отмечает missbella560.

«Заголовки были бы совсем другими, если бы Трамп санкционировал эту миссию», — комментирует theanti-liberal.

«Если Байден сделает что-то хорошее за время своего президентства, я похвалю его за это и скажу, что он молодец. Теперь вопрос в том, как отреагируют СМИ, потому что когда Трамп одобрил подобную операцию, СМИ отреагировали так, как будто он только что начал третью мировую войну. При Байдене, я уверен, реакция СМИ будет гораздо более позитивной», — отвечает daveed970.

Джозеф Байден Marc Nozell

«Я согласен. Однако я не думаю, что Байден имеет к этой операции большое отношение», — продолжает herr7.

«Отлично. Так поможет ли это справиться с инфляцией, ценами на газ или проблемами с цепочкой поставок? Нет. Просто еще один отвлекающий маневр этой администрации», — подчеркивает bobmackey.

«Конечно нет. Это просто временно отвлекает нас от реальной проблемы (проблем)», — отвечает Heddanuff045.

«Я только вчера заметил, что там, где я живу, цены на бензин подскочили на 10 центов всего за несколько часов. Я не хочу видеть, что произойдет, когда наступит лето», — рассказывает libsliedaily527.

«Я приветствую миссии, которые приводят к уничтожению международных террористов, представляющих угрозу свободе, но я твердо убежден, что эта администрация будет доить эту тему ради каждой положительной строчки в прессе, чтобы отвести взгляд от своих абсолютных неудач», — уверен fuddyduddydude.

«Это операция: отвлечем внимание. Ничто так не помогает, как военные действия», — отвечает Cackling_Kamala_And_Dementia_Joe.

Война в Сирии Mil.ru

«Знаете, что самое смешное? Это не сработает. Это никого не волнует в то время, когда в нашей стране преступность вышла из-под контроля, когда мы боремся с масштабным кризисом цепочки поставок и инфляцией в 7%», — подчеркивает DravenSlade.

Ранее в Пентагоне сообщили, что командование специальных операций министерства обороны США провело «успешную» контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. При этом за ударом американского спецназа последовали сообщения с места о том, что несколько гражданских лиц, включая детей, могли быть убиты или ранены.

Издание The Washington Post отмечает, что по сообщениям группы «Белые каски», неправительственной организации в Сирии, на данный момент найдено 13 тел погибших, включая тела шести детей и четырех женщин. Добровольцы также оказали помощь жителю близлежащего района и маленькой девочке, вся семья которой была убита.

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