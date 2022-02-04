Санкт-Петербург, , 23:40 — REGNUM В пятницу, 4 февраля, в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю.Лермонова в Санкт Петербурге прошел моноспектакль артиста театра и кино, театрального педагога Олега Пальмова «Пьем за яростных, за непохожих!»

Лермонтов Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот спектакль приурочен ко Дню защитника Отечества, и является частью большого проекта «Театральное прочтение», который реализуется на площадке Лермонтовской библиотеки уже не первый год.

Аудитория спектакля — молодые люди, активисты «Волонтерской роты», для которых этот спектакль — поощрение за огромную работу, которую они реализуют в условиях пандемии COVID-19, помогая пожилым жителям Санкт-Петербурга, попавшим в условия вынужденной изоляции.

Центральная Библиотека им. М.Ю.Лермонтова на Литейном проспекте — флагманская библиотека целой библиотечной системы. Поприветствовала ребят и поблагодарила Олега Пальмова за его труд директор Межрайонной централизованной библиотечной системы им М.Ю.Лермонтова Яна Седельникова.

Яна Седельникова © ИА REGNUM

«Воображение — едва ли не величайшая человеческая способность. Именно силой воображения мы способны перемещаться в пространстве и времени, примерять на себя различные обстоятельства, сопереживать, испытывать великие чувства, изменяться и только воображение нужно читающему художественную литературу. Но как оно включается и работает?

«Жанр моноспектакля — такой универсальный заводной ключик нашего воображения. Артист на сцене зачастую совершенно без декораций, сценического костюма, реквизита, один на один со зрителем. Тут-то и возникает волшебная связь, будто разговор он ведет только с тобой и к тебе обращена вся эта история, ты не можешь отвернуться, невольно включаешься, и вот уже силой воображения воссоздаются пейзажи, герои, события… Настоящее волшебство, сотканное из голоса, жеста, интонации артиста», — считает организатор программы «Театральное прочтение» в Лермонтовской библиотеке Оксана Дадонова.

«Вот уже в течение десяти лет в Центральной библиотеке имени Лермонтова в историческом центре Санкт-Петербурга в уютном барочном Белом зале собирается публика на литературные моноспектакли, чтобы вслушаться в настоящее художественное слово, по-новому прочувствовать любимые произведения, открыть для себя невидимые ранее грани давно знакомых авторов.

Библиотечная программа"Театральное прочтение"задумывалась не только как подарок читателям библиотеки, развлечение и привлечение — возможность увидеть знаменитого артиста вот так близко, почти на расстоянии вытянутой руки, стать участником и зрителем камерного, исключительно редкого театрального действа. Белый зал «Лермонтовки» в условиях антиковидных мер может вместить не более 20 зрителей, импровизированная сцена располагается в двух шагах от первого ряда зрительного зала. Произведения и авторы, к которым обращались исполнители в нашей программе, неминуемо должны были раскрыться совершенно в новом качестве даже искушенным знатокам. Для тех же, кто впервые открывает для себя автора, такой опыт стал бы мотивацией к чтению его произведений.

В общем-то, идея была простая — дать возможность драматическим артистам, по-своему интерпретируя произведения, вернуть читательский интерес к классике и просто хорошей художественной литературе. Совершенно логичным видится именно в стенах библиотеки по-настоящему профессиональное исполнение литературных произведений. Поэзии необходим голос, интонация. Но не менее важны они и для прозы. Зачастую композиция, режиссерский замысел, исполнительское мастерство совершенно меняют наше восприятие текста. Давно знакомые строки вдруг обретают новый смысл.

В оригинальном исполнении актеров петербургских и российских театров здесь звучали произведения не только классиков — Пушкина и Лермонтова, Диккенса и Теккеря, Толстого, Некрасова, Чехова, Набокова, Аверченко, но и современных авторов, уже ставших классикой, от Бродского и Довлатова, до новейших, живущих и пишущих сегодня, словом — лучшие образцы мировой литературы.

За несколько лет, что «Лермонтовка» проводит в своих стенах «Театральное прочтение», появились и собственные постоянные зрители, и местные критики. Можно подумать, что публика в библиотеках не так требовательна, как театральные завсегдатаи. Это не в полной мере так. Бывали на первых порах отзывы зрителей такого свойства, что вызывали невольную улыбку: «Невероятно, как артист выучил такой огромный текст наизусть?! Профессионал!». Но немало и весьма подготовленных зрителей, кто не просто знает произведение дословно, но профессионально занимается его изучением, историей создания, филологическими аспектами, биографией автора, со знанием дела комментирует спектакль, режиссерское прочтение, нюансы исполнения.

Для актера опыт подобных спектаклей, возможность получить зрительский отклик сразу после исполнения, непосредственность зрительского восприятия в камерном пространстве, иногда становятся своего рода творческой лабораторией.

Моноспектакль — редкая, драгоценная возможность и для артиста, и для зрителя, первому — как истинный создатель выразить себя через литературное произведение, со всеми личными неповторимыми тональностями, уникальными чертами, второму же — опыт до предела концентрированного погружения в творчески осмысленный текст, опыт непосредственного контакта с автором через исполнителя.

Моноспектакли Олега Пальмова в программе «Театральное прочтение» — настоящий подарок зрителю. Артист, обладающий колоссальным сценическим, режиссерским опытом, совершенно закономерно пришел к жанру моноспектакля.

Сошлось всё — и редкая возможность поделиться собственным прочтением давно любимых авторов, и умение точно выстроить лирико-драматический сюжет из отдельных произведений и отрывков, чтобы заставить зрителя видеть и слышать так, как видишь и слышишь и чувствуешь сам. Каждый спектакль мастерски выверен, крепко и точно слажен, наполнен богатейшей палитрой красок и неподдельной глубиной чувств.

Современный читатель библиотеки — наш зритель меняется, изменяются его литературные предпочтения, вместе с ним меняется и программа, это процесс взаимного влияния. Но неизменно спектакли «Театрального прочтения» не оставляют равнодушных зрителей», — отмечает Оксана Дадонова.

«Поэтический монопектакль «Пьем за яростных, за непохожих!» я создал в память о своем отце, лейтенанте Константине Пальмове. Отец был в ополчении, и был тяжело ранен на Пулковских высотах. Его вытащили из-под обстрела два бойца, и потом он был эвакуирован в Пермь. И выжил, и выходили его, и наша семья воссоединилась в Свердловске. Мой отец был еще очень молодым, таким же молодым, как те поэты, стихи которых я «пригласил «в свой спектакль. Это Всеволод Багрицкий, Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий. По большому счету, они были еще мальчики, юноши. Но они внесли свой потрясающий вклад в русскую литературу. И слова их важны, очень важны и для нашей нормальной, думающей молодежи», — рассказал журналистам автор и исполнитель спектакля Олег Пальмов.

Олег Пальмов © ИА REGNUM

«Олег Пальмов — это настоящий мастер своего дела. Создаётся впечатление, что его спектакли актуальны всегда: они наполнены житейской мудростью. Особого внимания заслуживает способность мэтра адаптировать материал для любой аудитории. Память о фронтовиках Великой Отечественной словно оживает на спектаклях Олега Константиновича, и мы были рады посетить это мероприятие в преддверии Дня защитника Отечества», — отметил, комментируя прошедший спектакль, исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.