Лондон, , 22:53 — REGNUM На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 84 тыс. человек, сообщает 4 февраля правительство страны.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заражение было зафиксировано у 84 053 человек. С учётом этих данных, общее количество случаев заражения COVID-19 в Британии составило 17 689 885.

Кроме того, сообщается, что за 24 часа скончались 254 пациента с диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Британии признаны умершими от коронавируса 157 984 человек.

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