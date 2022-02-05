5 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Украина «наказала» президента Хорватии Зорана Милановича за критику в её адрес внесением в скандально известную базу данных сайта «Миротворец». Этот неслыханный скандал, с учетом того, что Миланович является президентом одной из стран-членов как Европейского союза, так и НАТО, от которых Украина ожидает поддержку в процессе ее политической конфронтации с Россией.

Татьяна Стоянович, , 02:18 — REGNUM Конфликт между президентом Хорватии Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем существует уже довольно долго, а скандальное поведение Украины, которая позволила себе внести президента Хорватии в базу данных сайта «Миротворец», этот конфликт только усугубило. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее Зоран Миланович заявил, что его страна не имеет никакого отношения к кризису на Украине и что в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом Загреб отзовет с украинской территории всех хорватских солдат. Миланович также сказал, что «Украине не место в НАТО». МИД Украины потребовал от президента Хорватии публичного извинения. Вместо Милановича перед украинской стороной извинился премьер-министр Андрей Пленкович, который сказал, что глава хорватского государства, по всей видимости, делал свои заявления в момент, когда у него «опустился уровень глюкозы в крови». Несмотря на это, президент Хорватии в итоге оказался в базе данных скандального сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Милорада Додика, потому что Додик поддерживает хорватов в Герцеговине. Получается, что Миланович, защищая сербские интересы в Боснии и Герцеговине даже больше, чем Вучич, заслуживает симпатии тех хорватских избирателей, которые должны были бы быть на стороне Пленковича. Стеван Гайич Дело в том, что Запад не имеет компромата на Милановича, не может его шантажировать, и поэтому президент Хорватии в публичных выступлениях говорит то, что хочет. Он говорит весьма популярные для населения Хорватии вещи, поэтому его многие обвиняют в популизме. Миланович выступает против чрезмерно строгих ограничительных мер борьбы с пандемией коронавируса и говорит, что каждый гражданин имеет право привиться, но тот, кто не хочет, не должен этого делать. Также он поддерживает Республику Сербскую и, потому что Додик поддерживает хорватов в Герцеговине. Получается, что Миланович, защищая сербские интересы в Боснии и Герцеговине даже больше, чем Вучич, заслуживает симпатии тех хорватских избирателей, которые должны были бы быть на стороне Пленковича.

Зоран Миланович Damir Sencar

По словам Стевана Гайича, это происходит потому, что Пленкович плотно ассоциируется у людей с Брюсселем. Он годами был европарламентарием и полностью сроднился с политической культурой Евросоюза, он соблюдает все инструкции Брюсселя, в то время как Миланович ведет себя более независимо, пояснил эксперт.

«Миланович таким поведением снискал симпатии даже в Сербии. Я должен отметить, что на Балканах существуют лишь два независимых политика — президент Хорватии Зоран Миланович и лидер сербов в БиГ Милорад Додик. Все остальные в большей или меньшей степени являются пешками в руках Брюсселя — НАТО и Евросоюза», — заявил Гайич.

Милорад Додик President.az

С другой стороны, отметил эксперт, Миланович говорит вслух то, что Германия не осмеливается сказать даже тихо. Война в Восточной Европе никак не соответствует интересам Берлина, полагает Гайич.

«Германия не хочет быть контролируемой США, она не хочет, чтобы Вашингтон запретил ей реализацию главного проекта — «Северный поток — 2». Откладывание запуска этого газопровода прежде всего направлено против Германии. Американцы пытаются связать немцам руки и привязать их еще больше к себе. Отличным поводом для этого могла бы быть война в Восточной Европе», — считает сербский политолог.

По мнению эксперта, во всей этой истории вокруг неблагоприятных заявлений Зорана Милановича в адрес Украины больше всего удивляет поведение Киева, который доводит дело до полного абсурда и вносит имя президента одной из стран НАТО — Хорватии — в базу данных скандально известного сайта «Миротворец».

Бандеру. Стеван Гайич Это трагикомично. Мне до сих пор кажется, что я ослышался и что этого не было. Но тем не менее, благодаря реакции Украины, Миланович за один день стал звездой в российских СМИ и злодеем в украинских СМИ. При этом Миланович заявил одну очень важную вещь. Первый раз лидер одной из стран НАТО и ЕС рассказал о том, что на Украине прославляют убийц поляков и евреев времен Второй мировой войны, имея при этом в виду

Эксперт отметил, что Миланович выступает против восхваления хорватских усташей и использования усташских символов времен Второй мировой войны. Тем временем другие хорватские политики говорят, что это часть хорватской истории, и что эти символы в годы Второй мировой войны ассоциировались с фашизмом, а во время гражданской войны в бывшей Югославии в 1990-е годы они обозначали что-то совершенно иное, напомнил Гайич.

«Миланович всегда однозначно выступал против релятивизации усташской символики. Интересно, что Милановича поддерживают хорватские правые. Это нелогично, так как он является выходцем из партии, которая продолжает традиции «Союза коммунистов Хорватии» в СФРЮ. Но правые, которые по логике вещей должны были бы поддерживать Пленковича, так как он пришёл из «Хорватского демократического содружества», не делают этого. В премьер-министре они видят обыкновенную пешку Брюсселя, которая ничем не отличается от 500 таких же одинаковых политиков, которых как будто производят на одной и той же фабрике», — подытожил Стеван Гайич.