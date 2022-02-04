Рим, , 22:46 — REGNUM Как сообщает издание Rai Sport, главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри остался недоволен работой руководства римского клуба в прошедшее зимнее трансферное окно. Итальянский специалист готов покинуть «орлят».

Маурицио Сарри Www.chelseafc.com

После 23-х сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Лацио», одержав лишь десять побед и набрав 36 очков, занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата.

В прошедшее январское трансферное окно «Лацио» подписал лишь 23-летнего вингера «Спортинга» и сборной Кабо-Верде Жоване Кабрала. Арендное соглашение, в которое включена опция выкупа футболиста римского клуба, рассчитано на пять месяцев.

Маурицио Сарри возглавил «Лацио» 7 июня 2021 года спустя ровно год после отставки с поста главного тренера туринского «Ювентуса».