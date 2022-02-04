Приштина, , 22:48 — REGNUM В Косово 4 февраля в результате исследования 9253 образцов выявили 1853 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 1639 человек, за сутки в крае скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 213 941 случай заражения, 180 407 пациентов излечились, 3033 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Число активных выявленных случаев заражения постоянно растет и сейчас составляет 31 084. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — боле 807 383 человека, при этом произведено уже свыше 1 789 127 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 86 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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