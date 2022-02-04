Лос-Анджелес, США, , 22:33 — REGNUM Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers анонсировала новый альбом под названием Unlimited Love, представив лид-сингл Black Summer. Об этом 4 февраля написал портал NME.

Red Hot Chili Peppers Скриншот с YouTube

Группа вернулась со своим первым новым материалом с момента выхода одиннадцатого студийного альбома The Getaway, релиз которого состоялся в июне 2016 года.

RHCP подтвердили, что альбом Unlimited Love, продюсером которого выступил Рик Рубин, выйдет 1 апреля на лейбле Warner Bros. В пресс-релизе группа заявила, что их «единственная цель — потеряться в музыке».

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