Лима, 4 февраля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Семь туристов и два члена экипажа туристического самолета погибли 4 января в результате крушения на плато Наска в Перу. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

vladisama Cessna

Легкомоторный самолет Cessna совершил облёт плато с древними геоглифами, которые из-за большой протяженности видны только с воздуха, и уже направился в сторону аэродрома, когда произошла катастрофа.

Причины крушения неизвестны. Среди погибших были туристы из Чили, США и Нидерландов.