Белград, 5 февраля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Противоречивые действия, которые предпринимает в связи с решением о бойкоте работы центральных органов власти Боснии и Герцеговины лидер сербов в Республике Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик являются последствием давления, которое на него оказывает президент Сербии Александр Вучич. Об этом ИА REGNUM заявил профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Predsednik.rs Александр Вучич во время визита в Боснию и Герцеговину

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял решение о том, что политические представители РС могут присутствовать на заседаниях Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, совета министров и президиума БиГ, но в процессе принятия решений они должны учитывать позицию и решения парламента, правительства и президента Республики Сербской. Депутаты парламента сербской автономии также обязали представителей Республики Сербской в органах власти БиГ инициировать в парламенте БиГ обсуждение закона о злоупотребления понятием «геноцид». Представители Сербов объявили бойкот центральных органов власти БиГ после того, как летом 2021 года бывший верховный представитель Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство БиГ положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

Недавно президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Милорадом Додиком в Белграде попросил политиков Республики Сербской вернуться к работе в центральных органах власти.

«Александр Вучич из-за своих политических и деловых связей с Додиком имеет довольно сильное влияние на лидера сербов в БиГ. Он уговаривает Додика согласиться с назначением Крисиана Шмидта на должность верховного представителя в БиГ, вопреки позиции России и Китая в СБ ООН и вопреки решению парламента Республики Сербской.», — рассказал эксперт.

С другой стороны, продолжил Мирович, Додик озвучил очень высокие требования, которую Сараево, политический Зпад и сам Кристиан Шмидт не могут выполнить.

«Додик требовал не только отмену закона Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», а также и принятие нового закона, в соответствии с которым любое упоминание Республики Сербской как «геноцидного образования» будет уголовно наказуемо. На это ни Запад, ни Кристиан Шмидт, ни Сараево не могут согласиться», — полагает Мирович.

По словам сербского эксперта, ни в коем случае нельзя идеализировать Милорада Додика.

«Нужно учитывать, что его противоречивые шаги являются последствием давления со стороны президента Сербии. Вучич любой ценой желает удержаться у власти, даже если речь идет о предательстве интересов сербов в Республике Сербской», — подытожил Деян Мирович.