Лион, Франция, , 22:24 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Лиона» и сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири близок к уходу из французского клуба и переходу в «Чикаго Файр», выступающий в МЛС. Об этом 4 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Джердан Шакири Fifa.com

Также сообщается, что стороны уже заключили устное соглашение и в ближайшее время официально объявят о трансфере.

Ранее сообщалось, что Джердан Шакири хочет уйти из французского клуба. «Лион» не против продать швейцарца следующим летом.

Шакири выступает за «Лион» с 23 августа 2021 года после перехода из «Ливерпуля» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость швейцарского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Шакири принял участие в одиннадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Марсели» и «Труа» и тремя результативными передачами.