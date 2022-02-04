Минск, , 22:22 — REGNUM Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид обсудил «широкий спектр вопросов» с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем. Об этом 4 февраля проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Владимир Макей Mfa.gov.by

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«Прежде всего обсудили актуальную ситуацию в регионе, — сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. — До американской стороны было доведено наше видение на происходящие процессы, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно, и это было подчёркнуто министром, измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Белоруссии в отношении Украины являются просто смехотворными».

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Глаз сообщил также, что глава дипломатии постсоветской республики обратил особое внимание США «что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ». Также была затронута некая «двусторонняя повестка», включающая в себя «видение Минском путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях, и внутриполитические процессы в Белоруссии в преддверии конституционного референдума».

"Собеседница также высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министром было однозначно заявлено, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Белоруссии, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности», — добавил Глаз.

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