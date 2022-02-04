Манчестер, Великобритания, , 22:19 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого раунда Кубка Англии 2021/22 встретится с «Мидлсбро». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Харри Магуайр, Люк Шоу, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Скотт Мактоминай, Поль Погба, Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Маркус Рашфорд.

«Мидлсбро»: Джо Ламли, Анферни Дейкстил, Нил Тейлор, Даэл Фрай, Мэтт Крукс, Патрик Макнейр, Джонни Хоусон, Андраж Шпорар, Маркус Тавернир, Флорин Балогун, Исая Джонс.

Ранее сообщалось, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа был признан лучшим игроком января в Английской Премьер-лиге.