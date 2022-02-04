Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Визовые ограничения США расширены в отношении граждан Белоруссии, которых в Вашингтоне считают ответственными за нарушения прав человека и норм демократии в этой постсоветской республике. Госдеп США опубликовал 4 февраля соответствующее заявление.

Госдеп США

Из него не ясно, на какое количество граждан Белоруссии расширены визовые санкции. В документе сказано, что ограничительные меры стали наказанием «за участие в серьёзной экстерриториальной деятельности по борьбе с диссидентами».

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Госдеп США приветствовал оппозиционную деятельность белорусских спортсменов, выступающих против Александра Лукашенко «в условиях жестоких репрессий режима» в Белоруссии и за рубежом. Официальный Вашингтон снова призвал «режим Лукашенко» к прекращению политических репрессий, освобождению политзаключённых, соблюдения прав человека, а также проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.

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