Минск, , 22:16 — REGNUM Александр Лукашенко 4 февраля «от имени белорусского народа и себя лично» поздравил венесуэльского президента Николаса Мадуро с 25-летием установления дипломатических отношений между постсоветской и боливарианской республиками. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За четверть века наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства, надежным фундаментом которого являются общие взгляды на справедливое мироустройство, а также усилия и воля вашего предшественника Уго Чавеса, который был моим близким другом», — сообщил Лукашенко.

По его мнению, сказано в официальном сообщении, «наличие большого потенциала двустороннего взаимодействия доказывают и итоги проведенного в декабре 2021 года в Каракасе очередного заседания Белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня».

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Лукашенко пожелал венесуэльскому коллеге отличного здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а народу — мира и благополучия.