4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:10 — REGNUM Госдепартамент США предупредил, что если Россия вторгнется на Украину, то любые попытки компенсировать жесткие американские санкции за счет сотрудничества с Китаем не будут эффективными.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

США и НАТО ранее пригрозили быстрыми и жесткими экономическими санкциями в случае нарушения суверенитета Украины.

Накануне, 3 февраля, в СМИ появилась информация о том, что Россия может расширить торговые операции с Китаем, сделав акцент на энергетическом секторе.

«Если Россия рассчитывает компенсировать некоторые из последствий… за счет более тесных отношений с КНР, то она ошибается», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

«Фактически, это сделает российскую экономику более хрупкой во многих сферах. Если вы отказываетесь сотрудничать с Западом… вы сильно ухудшаете свои производственные возможности и инновационный потенциал», — добавил Прайс.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Китай производит всё, а у России куча ресурсов, так что сделка вполне выгодна для России. США не собираются отказываться от сотрудничества с Китаем в ближайшее время, хотя надо бы», — пишет HailtheApocalypse.

«Боже мой, Госдепартамент США показывает, насколько он невежественен, когда речь заходит о союзе России и Китая. Если Россия действительно состоит в союзе с Китаем, то у них уже есть план, который сокрушит Соединенные Штаты и Европейский союз. Во-первых, Россия контролирует около или более 40% энергетических потребностей Европы и может быстро перекрыть этот кран. Во-вторых, Россия знает, что Европейский союз слаб и не готов к войне. Честно говоря, в нынешней ситуации для альянса Россия — Китай настало время нанести удар и создать сильное экономическое и геополитическое господство в мире; при таком слабом и неэффективном президенте и Конгрессе США», — считает CSH705.

Нефтепровод Россия — Китай Правительство России официальный сайт

«Заявление правительства США не убедительно. Китай уже обвиняли в многочисленных нарушениях прав человека, но американские компании продолжают вести там бизнес. Маловероятно, что американские компании внезапно прекратят свою деятельность. Более того, Россия всегда может использовать Индию как еще один способ обойти санкции. Если мы и можем на что-то рассчитывать, так это на то, что корпоративная жадность всегда победит», — подчеркивает andyv2k14.

«Я боюсь, что наши политкорректные и просвещенные военные не в состоянии справиться с Россией и/или Китаем», — указывает f250f250069.

«Наш политкорректный военный до сих пор размышляет, в какой туалет ему пойти! Для трансгендеров или в обычный мужской», — отвечает Godzilla323.

«Крупнейшая экономика у ЕС. Германия не будет применять экономические санкции против России. Слишком зависима от российской энергии», — комментирует dutch176.

«Запад угрожает России экономическими трудностями». Вообще-то, это у США долг в 30 триллионов долларов. Это наша экономика вот-вот рухнет. Я не думаю, что Китай и Россия нуждаются в США, и они больше не боятся нас», — уверен dan308.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ВСЕГДА существовал российско-китайский альянс по экономическим вопросам, и альянс по всем антиамериканским военным вопросам. В случае, когда враг моего врага — мой друг, Китай и Россия ведут активную торговлю, пользуются мирным сотрудничеством на границе, а также планируют и планировали в прошлом совместный перехват американских военных активов во всем восточном полушарии. Китай и Россия будут координировать ответные меры на любые действия США, которые будут расценены как нагнетание обстановки или провокация», — размышляет deepeegee.

Напомним, что совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» приняли Российская Федерация и Китайская Народная Республика.

Из текста документа, опубликованного на сайте Кремля, следует, что Москва и Пекин выступают против давления одних государств на другие с использованием слова «демократия». «Защита демократии и прав человека» не должна служить инструментом давления, уверены обе стороны.

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