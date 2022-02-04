Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Суд в Петербурге продлил на 72 часа срок задержания заведующей отделением лучевой диагностики «Городского консультативно-диагностического центра №1» Елене Медведевой, ставшей вторым фигурантом уголовного дела о гибели семи пациентов после рентгеновского исследования желудочно-кишечного тракта с использованием бария.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Елена Медведева в зале суда

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС), такое решение Октябрьский районный суд принял по ходатайству защиты. Обвинение просит отправить женщину под стражу на срок по 26 марта 2022 года. «Обвинение Медведевой предъявлено. Вину она признала частично», — отметили в ОПС.

Медик обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», ей грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Медведева, являясь квалифицированным врачом, достоверно зная, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом, организовала его использование персоналом диагностического центра в ходе рентгеновских исследований ЖКТ пациентов.

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Напомним, 28 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу по 26 марта главного врача СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгения Попова. Ему, помимо статьи, инкриминируемой и Медведевой, предъявлено также обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, Попов утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека. Однако препарат был закуплен и использован при оказании медицинских услуг, что привело к массовой гибели людей.