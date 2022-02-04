Минск, 4 февраля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 4 февраля интервью Александр Лукашенко рассказал Владимиру Соловьёву, что «в первую очередь ощущает себя человеком, который вместе с поколением граждан создавал первое в истории суверенное белорусское государство». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Вы как себя ощущаете? Вы — президент Белоруссии; Вы — отец белорусского народа; Вы — создатель современного белорусского государства; Вы — диктатор, от воли которого зависит жизнь каждого белоруса? Вот Вы внутренне себя как видите?», — спросил Соловьёв.

Лукашенко ответил: «Человеком. Я не стал, не приобрел тех качеств, к счастью. Я не считаю себя Соз-да-те-лем».

Руководитель постсоветской республики (бессменно с 1994 года) заявил (согласно печатной версии президентской пресс-службы): «Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые в истории Белоруссии. «Я так считаю. Это — главное, что мое поколение, не только я, сделали».

«Это Ваше детище…», — поддержал Соловьёв.

«Это мое родное. У меня, кроме этого, больше ничего нет», — ответил Лукашенко.

Напомним, согласно официальной белорусской историографии первым белорусским государством стала учреждённая 1 января 1919 года Советская Социалистическая Республика Белоруссия (ССРБ, впоследствии БССР). Будучи одной из республик СССР, БССР имела свои органы государственной власти и управления — даже свой МИД, была одной из учредительниц ООН.

Согласно официальной белорусской историографии, полностью суверенным и полностью независимым государством Белоруссия (ныне — «Республика Беларусь») стала в постсоветский период (после 1991 года). В то время высший государственный пост принадлежал спикеру парламента (председателю Верховного совета) Станиславу Шушкевичу.