Лос-Анджелес, США, , 22:13 — REGNUM Американский поп-панк-исполнитель Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) и Willow (Уиллоу Смит) выпустили свою новую совместную работу под названием Emo Girl. Об этом 4 февраля сообщил портал NME.

Machine Gun Kelly и Willow YouTube

Трек взят из предстоящего нового альбома Келли Mainstream Sellout, который выйдет 25 марта и ранее назывался Born With Horns.

https://twitter.com/machinegunkelly/status/1489356293345202176

Недавно Келли выложил клип в свой TikTok-аккаунт, который заставил многих поклонников предположить, что песня называется Cherry Red Lipstick. Официальное видео для трека выйдет во вторник, 8 февраля, подтвердил Келли в социальных сетях.

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