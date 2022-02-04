Вашингтон, 4 февраля 2022, 22:04 — REGNUM Брюссель и Вашингтон обсуждают ситуацию, при которой странам Европы придётся отказаться от российских газовых поставок — если произойдёт «вторжение» на Украину.
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Об этом сообщила 4 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сформулировав это следующим образом:
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